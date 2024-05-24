مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل في شمال القطاع

قال عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إنه لا توجد مستشفيات تعمل في شمال قطاع غزة بعد أن أخرجها الاحتلال عن الخدمة، لافتا إلى أن الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في شمال غزة على مدار 5 أيام وأجبر الطواقم الطبية على الخروج.



واضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة في مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، ان مستشفى واحد يعمل بشكل جزئي في دير البلح وسط قطاع غزة، موضحا ان القطاع الصحي في غزة يعاني واقعا صعبا ومأساويا.

كما تابع مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة ان قطاع غزة يعاني نقصا في الوقود وشح الأدوية والمستلزمات الطبية، وان الطواقم الطبية تعمل تحت تهديد كبير من قوات الاحتلال في غزة، والتي قتلت نحو 500 فرد من الطواقم الطبية واعتقلت المئات منهم.

وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة انه تم إعادة افتتاح غرفة واحدة صغيرة في مجمع الشفاء الطبي لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي، مشيرا الى وجود نقص في المستلزمات الطبية مما يؤثر على الأطفال وكبار السن في القطاع.