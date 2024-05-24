الصين تتهم تايوان بدفع الجزيرة نحو الحرب

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ، وو تشيان اليوم الجمعة رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي بدفع الجزيرة نحو الحرب، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية.

وقال "وو تشيان": "إن في كل مرة تستفزنا الحركة الداعمة لاستقلال تايوان سنذهب أبعد قليلا في إجراءاتنا المضادة حتى إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم".

و أمس الخميس بدأ الجيش الصيني مناورات "السيف المشترك-2024" حول جزيرة تايوان.

وصرح لي شي المتحدث باسم القوات الصينية المشاركة في المناورات، بأن الجيش والبحرية والقوات الجوية والصاروخية سيواصلون تدريباتهم يومي الخميس والجمعة.