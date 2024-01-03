أستاذ دراسات إيرانية: نتنياهو يورط أمريكا مع طهران

قال الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية، إن إيران لها دراسة للموقف الإقليمي خاصة بها، وترى أنها لا بد أن يكون لها دور في المنطقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران اعترفت أنها تدعم كل الجبهات التي تستطيع أن تلحق أضرارا بإسرائيل، مثل سوريا والعراق وحزب الله، وكل هذا ضمن رؤية عامة إيرانية لإضعاف الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح أنها لا تتدخل بشكل واضح ضد إسرائيل خلال ما يحدث في غزة، لكن إسرائيل اتخذت انحرافا جديدا باغتيال موسوي في سوريا، والذي كان يقوم بمهام مختلفة في سوريا والعراق لصالح إيران.

ولفت إلى أن إيران في الحقيقة لم تتصرف بحماقة، فهي تعرف الخطوط التي يصلح أن تتجاوزها أو التي لا يصلح أن تتجاوزها، وإسرائيل تحاول استفزازها بكل الطرق، حتى سياسة الاغتيالات هدفها استفزاز جماعات لها توجهات إرهابية داخل إيران.



