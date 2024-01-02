بعد وفاة طفل.. "طاقة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن الإهمال في أكشاك الكهرباء

شدد النائب طلعت السويدي، لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة الرقابة على أكشاك الكهرباء لمنع تعرضها للسرقة وعمل مرور عليها بشكل مستمر.

ووفق بيان، ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال في أكشاك الكهرباء، وعدم توفير الأغطية الخاصة بها بمنطقة أبناء الجيزة – حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، مما ترتب عليه وفاة طفل نتيجة الصعق الكهربائي.

واستعرض هشام حسين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة يتعرض لها المواطنون في عدد من المناطق بأكتوبر؛ وذلك نتيجة وجود أكشاك الكهرباء؛ وهو الأمر الذي نتج عنه وقوع مثل تلك الحوادث.

وحذر النائب من مخاطر ذلك على صحة المواطنين، وطالب بضرورة التصدي لهذا الإهمال، وعمل مراجعة حقيقية للأكشاك كافة في المناطق المختلفة بمدينة أكتوبر.

واتفق معه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، مشددا على ضرورة التحرك لإنهاء هذه الأزمة حرصا على حياة المواطنين.

وشدد السويدي، على ضرورة الرقابة على أكشاك الكهرباء لمنع تعرضها للسرقة وعمل مرور عليها بشكل مستمر.

من جانبه تعهد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة، بمراجعة كافة الأكشاك في منطقة أبناء الجيزة، مؤكدا أنه خلال شهر سيتم إنهاء المشكلة بشكل كامل.