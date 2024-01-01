محافظ بني سويف يسلم أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس في احتفالية "نحن قادرون"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة "إدارة شؤون الإعاقة" بالتعاون مع التضامن الاجتماعي ومؤسسة نهضة بني سويف، وبالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ، الثقافة، الشباب والرياضة، ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت شعار"نحن قادرون"، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك في حضور سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، د.م أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور أحمد خليفة مدير عام الثقافة ، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة

تفقد المحافظ معرض وورشة عمل لصناعات حرفية ويدوية، بقاعة الدور الأرضي، والذي أقامه قسم التمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة بفرع ثقافة بني سويف بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم، حيث أثنى المحافظ على منتجات المعرض الذي ضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات شملت: مشغولات يدوية وحُلي، وغيرها من المنتجات التي تميزت بجودة الصنعة ومهارة صانعيها من ذوي الهمم، مشيراً إلى أهمية التوسع في تلك المعارض و التي تمثل خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الإعاقة،في سبيل تعزيز دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات

كما قام المحافظ بتسليم 37 سماعة طبية لذوي الإعاقة السمعية ، للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع ، ضمن المشاركة في تنفيذ خطة المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع ، بجانب تسليم عدد من أجهزة العروس لعدد 5 فتيات شملت أجهزة كهربية ومنزلية وعقود تمويل لمشروعات صغيرة، والتي تكفلت بها مؤسسة نهضة بني سويف بالتعاون والتنسيق مع التضامن ووحدة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة

تخللت الاحتفالية ندوة توعوية تضمنت الإشارة إلى أهمية المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجهات الحكومية والتعريف بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتشريعات والقوانين والإجراءات التي تمت اتخاذها في هذا الجانب ، في ملفات الدعم والرعاية والدمج والتمكين والعمل وغيرها من الملفات والخدمات المقدمة لدعم ورعاية هذه الفئة الهامة من المجتمع

وفي كلمته أعرب المحافظ عن تقديره للجهات المشاركة في الاحتفالية، من المديريات ومؤسسة نهضة بنى سويف وإسهاماتها المتميزة "التي تم توفيرها اليوم" لذوي الإعاقة وأسرهم في مختلف المجالات وأوجه الدعم والرعاية ، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني،لاسيما وان بني سويف كانت من المحافظات الرائدة في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية،وهو ما تمثل في زيادة الإقبال على توقيع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى والخيري ، والذي وصل إلى أكثر من 120 جمعية ومؤسسة ،وتعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية،انطلاقا من القناعة الراسخة بالدور التنموي والخدمي لمؤسسات المجتمع المدنى ،ولتعظيم تلك الأدوار في مختلف المجالات، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل بالمحافظة

كما أشار المحافظ إلى أن ملف دعم ذوى الإعاقة يأتى فى مقدمة ركائز عمل وأهداف المحافظة ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولى سيادته اهتماما كبيرا ونوعيا بذوي الإعاقة، موضحا أن بني سويف كانت سباقة في مجال توفير الإتاحة الخدمية لذوي الهمم، مشيرا إلى توجيهاته بإضافة معايير الإتاحة بالمنشآت الجديدة والمشروعات الخدمية التي تم إنشاؤها و الجاري تنفيذها، مع إنشاء ممرات للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الخدمية على مستوى المحافظة، في مرحلة إعداد التصميم المعماري والإنشائي"طبقا لكود الإتاحة"، وذلك لتوفير كافة وسائل الراحة وتسهيل حركة السير لهم ودمجهم في الحياة بشكل طبيعي

من جهته عبر "سعد"،عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم"،خاصة وأنه لا يألو جهداً في الاستجابة لأي مطلب يتعلق بملف ذوي الإعاقة بداية من دعمه لإدارة شؤون الاعاقة، وقاعدة البيانات الخاصة بهم، وأول موقع اخباري يهتم بشؤونهم، وتشكيل لجنة لدراسة احتياجاتهم ، وتوفير التيسيرات المطلوبة للأنشطة والجهود التي تدعم الملف ، معربا عن امتنانه للمحافظ وتوجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة الاحتفالية ، مؤكداً أهمية تنمية قدرات ومهارات ذوي الإعاقة ، لإبراز الجوانب الإيجابية لديهم، والتأكيد على قدرتهم على العمل والعطاء واستثمار وتوظيف قدراتهم بتوفير المناخ الذي يساعدهم على العمل والإبداع ،ومن خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم فى المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم