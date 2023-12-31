إسرائيل توافق على مقترح لتحقيق هدنة في غزة لعدة أسابيع

أفادت هيئة البث الرسمية في إسرائيل "كان"، مساء السبت، أن مجلس الوزراء الحرب أعطى الضوء الأخضر لرئيس الموساد، ديدي برنيع، للمضي قدمًا في مقترح لإطلاق سراح المحتجزين.

وتفيد معلومات من هيئة البث الإسرائيلية، أن المقترح المقدم من قبل قطر يستند إلى تحقيق هدنة لعدة أسابيع، شريطة إطلاق سراح عدد من المحتجزين. في البداية، كانت حركة حماس تصر على وقف نهائي لإطلاق النار قبل أي اتفاق آخر.

ويؤكد التقرير أن المحادثات حول هذا المقترح متقدمة جدًا، في ظل استمرار التصعيد والهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث لم تشهد سوى هدنة واحدة استمرت لمدة أسبوع برعاية من مصر وقطر والولايات المتحدة.