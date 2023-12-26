شاهد.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"   

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" البرومو الرسمي الخاص بالعمل، تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم 3 يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

كانت الشركة المنتجة قد طرحت منذ أيام قليلة البوسترات المنفردة لكل النجوم.

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإشراف عام على الإنتاج بشرى رزة.

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