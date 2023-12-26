قمة الدوري السعودي.. بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام النصر

يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره النصر، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من منافسات دوري روشن.

أعلن المدير الفني للاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش - زكريا هوساوي - فابينيو - مروان الصحفي

خط الوسط: نجولو كانتي - إيجور كورنادو - فيصل الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله

ولن يشارك الدولي المصري أحمد حجازي مع الاتحاد في قمة النصر بسبب عدم قيد اسمه في كشوف الفريق الرسمية.

ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة في حين يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقاط خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز على النصر، من أجل تقليص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر، إلى 7 نقاط فقط.