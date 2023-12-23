متلازمة القولون العصبي وراء ظاهرة انتشار مرض"الإمساك".. "البوابة نيوز" ترصد أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

يعد الإمساك من الأمراض الشائعة، التي يصاب بها الكثير من الناس نتيجة النظام الغذائي غير الصحي أو الجفاف أو مرض السكري أو الحمل أو السفر أو متلازمة القولون العصبي أو التوتر أو الحالات الطبية الأخرى.

مرض الإمساك

يعرف مرض الإمساك بأنه أحد اضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ولكنه أكثر شيوعًا لدى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا.

خلال التقرير التالي، رصدت "البوابة نيوز"، أسباب الإصابة بمرض الإمساك وطرق العلاج والوقاية.

أسباب الإصابة بالإمساك

1 - اتباع نظام غذائي لا يحتوي على الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات.

2 - عدم شرب الماء بشكل كافي والإصابة بالجفاف.

3 - قلة النشاط البدني، مثل قضاء فترات طويلة في الجلوس أو الاستلقاء.

4 - تغيير الروتين اليومي، مثل السفر أو اختلاف أوقات العمل، أو اضطراب أوقات النوم، ويعد اختلاف الروتين الاعتيادي للفرد من أسباب الإمساك المفاجئ.

5 - تجاهل أو تأخير تلبية الرغبة في استخدام الحمام.

الأعراض المرتبطة بمرض الإمساك

تعتبر بعض العلامات والأعراض المرتبطة بالإمساك سببًا يتطلب الرعاية على الفور يمكن أن تشمل هذه الأعراض:

1 - وجود دم في البراز أو عليه

2 - حمى

3 - عدم إخراج أي براز أو غازات

4 - ألم شديد في البطن

5 - آلام شديدة في أسفل الظهر

6 - فقدان الوزن غير المبرر

7 - القيء.

العلاج والوقايه لتجنب الإصابة بمرض الإمساك

1 - تناول الماء بالقدر الكافي الذي يحتاجة الجسم للحماية من الجفاف.

2 - ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي ومنظم.

3 - اتباع نظام غذائي مفيد للجسم ويشمل تناول الخضار والفاكهة.

4 - إستشارة الطبيب الخاص في تناول الأدوية المناسبة مع الحالة المرضية.

علاجه يتطلب الذهاب للطبيب في بعض الأحيان

وفي هذا السياق، يقول الدكتور علاء نعيم، أخصائي أمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، إن الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة، لكن فى بعض الأحيان يحتاج للذهاب إلى الطبيب لعلاجه فى بعض الحالات.

وتابع "نعيم"، أن مضاعفاته تصل للإصابة بالبواسير أو حدوث الشق الشرجي، أو انحشاء البراز وتراكمه في الأمعاء، أو هبوط المستقيم.، لذا من الضروري الذهاب لزيارة الطبيب واكتشاف الأسباب التى تؤدى للامساك المزمن وعلاجها فى أقرب وقت ممكن تجنبا لحدوث مضاعفات خطيرة.

وأوضح، أن أعراض الإمساك المزمن إنه يستمر فترة طويلة ويسبب انتفاخا في البطن وألما شديدا أثناء عملية الإخراج، وظهور دم في البراز مع تغير لونه وحجمه وصلابة البراز لدرجة يصعب معها تمريره وفقدان الوزن.

كما يوضح الدكتور ماهر الجارحى، استشارى الباطنة والصدر، ونائب رئيس مستشفى حميات إمبابه، أن للإمساك نوعين منهما المؤقت، وآخر مزمن، فالمؤقت هو عرض ليس مستمرًا، قد تعانى منه خلال اليوم أو يومين وينتهى بانتهاء المسبب، ولكن الامساك المزمن يستمر لأيام طويلة قد تصل حد العشرة أيام، والمضاعفات فى تلك الحالة تكون خطيرة جدا تصل حد الإصابة بالشروخ الشرجية، والانسدادات المعوية.