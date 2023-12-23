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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تسلمه 70 شاحنة مساعدات عبر رفح

قصف غزة
قصف غزة
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم طواقمه 70 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح أمس الجمعة، مشيرا إلى اعتقال إسرائيل عددا من طواقمه في جباليا شمالي قطاع غزة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت نقطة إسعاف تابعة له واعتقلت 8 من كوادرها.

ودان اعتقال طواقمه والاعتداء عليهم بالضرب، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان الإفراج الفوري عنهم وتوفير الحماية لفرقه العاملة في قطاع غزة.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن الاتصالات لا تزال مقطوعة مع طواقمه في مركز إسعاف جباليا، ووردت أنباء عن اقتحام الجيش الإسرائيلي للمركز واعتقال جميع الطواقم والمسعفين هناك واقتيادهم إلى جهة مجهولة، فيمالاتزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.

وأفشلت الولايات المتحدة أمس تعديلا اقترحته روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي لتوسيع تسليم المساعدات ووقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

وفي نسخته النهائية يدعو القرار مجلس الأمن إلى "خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وتهيئة الظروف لوقف دائم للقتال".

وصوتت 10 دول لصالح التعديل، وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنعت سويسرا وبريطانيا وألبانيا واليابان عن التصويت.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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