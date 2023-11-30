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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الأركان الإسرائيلي لـ«بلينكن»: العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع

هرتسي هاليفي رئيس
هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي
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قال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، لـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وقال البيت الأبيض، إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن البيت الأبيض