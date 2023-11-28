دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يدفع بتشكيل ناري أمام نيوكاسل

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

دفع بوتشيتينو بتشكيل ناري لباريس سان جيرمان يضم كلاً من كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، وكولو مواني في الهجوم،

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، ميلان سكرينار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: كانج إن لي، أوجارتي، فابيان رويز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبيلي.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق الفوز في المباراة، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة السادسة، حيث يحتل الفريق الفرنسي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني صاحب الـ7 نقاط أما نيوكاسل يونايتد، فيحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويسعى إلى تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر.

يأمل النادي الباريسي في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد، من أجل تقليص الفارق بينه وبين المتصدر، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

