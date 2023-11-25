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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدًا.. افتتاح "الشك" و"نصف وجه" ضمن عروض "المعهد في الطليعة"

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تستضيف فرقة مسرح الطليعة  بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الشك" تأليف جان باتريك شانيلي، وإخراج شريهان الشاذلي بقاعة زكي طليمات  في الثامنة مساء، وعرض "نصف وجه" تأليف سوزان هيل، وإخراج أيمن مرجان، بقاعة صلاح عبد الصبور، في السابعة مساء، وذلك ابتداء  من غد الأحد ٢٦ وحتى الخميس ٣٠ نوفمبر الجاري.

يأتى ذلك ضمن  برنامج "المعهد في الطليعة" والذي يستضيف  خمسة عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

العروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، فى إطار خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وبين المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة د.غادة جبارة .

البيت الفنى للمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون المعهد في الطليعة مسرح الطليعة الشك نصف وجه