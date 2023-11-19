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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخرين فى حادث تصادم ملاكي بميكروباص بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد الطريق الدائرى بالقرب من قرية صفط الغربية بمركز المنيا، حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص أدى إلى مصرع شاب وإصابة آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا  إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بين سياره ملاكى وميكروباص أدى إلى مصرع شاب وإصابة آخرين.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع م، م، ع 20 سنة من قرية صفط الخمار كان يقل سيارة ملاكي اصطدمت بميكروباص من قرية صفط الشرقية على الطريق الدائري بالقرب من قرية صفط الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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