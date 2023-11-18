إقالة رئيس "شات جي بي تي" من منصبه

في خطوة تصعيدية تم اقالة أسام ألتمان، الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة "أوبن إيه آي"، التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي" قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن "صريحا" معه.

وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان أن "رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تفاوضية أجراها مجلس الإدارة خلصت إلى أنه لم يكن دائما صريحا مع مجلس الإدارة، ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته"، مشيرا إلى أنه "لم يعد لديه الثقة في قدرته على إدارة أوبن إيه آي".

وعُينت ميرا موراتي، المديرة التقنية لـ"أوبن إيه آي" والتي تعمل فيها منذ خمس سنوات، رئيسة مؤقتة للشركة حتي تنتهي عملية البحث عن رئيس دائم.

ويذكر أن ، كتب سام ألتمان (38 عاما) على منصة إكس "استمتعت بالوقت الذي أمضيته في أوبن إيه آي. لقد كان بمثابة تحول بالنسبة إلي على المستوى الشخصي، لكن أيضا، كما آمل، على مستوى العالم".

وردا على إقالة ألتمان، أعلن رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان وهو أحد مؤسسي الشركة استقالته على "إكس"، بعدما كانت مايكروسوفت في وقت سابق أكدت أنه سيترك منصبه لكنه سيبقى عضواً في طاقم العمل.