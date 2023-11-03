وجه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني تحذيرا لإسرائيل، قائلا
نحذر العدو من التمادي في استهداف المدنيين في لبنان، وهو ما سيعيدنا لمعادلة المدني مقابل المدني، يجب أن نكون جميعا مجهزين لكل الاحتمالات والفرضيات.
وتابع حسن نصرالله ، الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد تشهد حربا واسعة، لدينا استعداد عظيم للتضحية بصبر لا حدود له.
تليفزيون البوابة
شاهد..أبرز ما قاله حسن نصر الله عن الأوضاع في غزة ولبنان
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وجه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني تحذيرا لإسرائيل، قائلا
وجه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني تحذيرا لإسرائيل، قائلا