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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد..أبرز ما قاله حسن نصر الله عن الأوضاع في غزة ولبنان

حسن نصر الله
حسن نصر الله
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وجه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني تحذيرا لإسرائيل، قائلا 
نحذر العدو من التمادي في استهداف المدنيين في لبنان، وهو ما سيعيدنا لمعادلة المدني مقابل المدني، يجب أن نكون جميعا مجهزين لكل الاحتمالات والفرضيات.
وتابع حسن نصرالله ، الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد تشهد حربا واسعة، لدينا استعداد عظيم للتضحية بصبر لا حدود له.
 

حسن نصر الله غزة