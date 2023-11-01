ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتشد مؤيدون للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت في لندن يوم الثلاثاء وعلقوا لافتات في الشرفات واحتلوا الساحة الرئيسية مطالبين بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة كبيرة من المحتجين داخل المحطة خلال ساعة الذروة، وهم يهتفون ويلوحون بأعلام ولافتات مؤيدة للفلسطينيين.

وأظهر أحد المقاطع المصورة المجموعة وهم يهتفون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" وهو الهتاف الذي انتقدته وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان في السابق باعتباره مطلبا معاديا للسامية يدعو إلى تدمير إسرائيل.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد قال يوم الثلاثاء، إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيواصل دعم الإجراءات الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وفقما ذكرت "رويترز".

وأجرى سوناك أيضا اتصالا بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد خلاله أهمية تجنب جميع الأطراف الإجراءات التي من شأنها تأجيج التوتر في الشرق الأوسط.

غزة فلسطين قوات الاحتلال لندن