رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب

افتتح الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب، والذي يعقد على مدار يومين ويناقش الحديث في مجال الجراحة العامة وجراحات الأورام والسمنة والأطفال والأوعية الدموية، حضر المؤتمر الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية، وبرئاسة الدكتور أيمن عمر رئيس القسم.

رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور المؤتمر معربا عن سعادته بحضور المؤتمر وسط كوكبة من زملائه أعلام وأطباء الجراحة بالجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وأشاد رئيس الجامعة بقسم الجراحة بكلية الطب الذي يعد أحد مؤسسيه وأعضاء هيئة التدريس به ويضم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والجراحين المتميزين محليا ودوليا، مشيرا إلي أن القسم يشهد تطورا مستمرا ويمتاز بوجود العديد من الكوادر الطبية المتميزة والمدربة على إجراء الجراحات المختلفة وعمليات المناظير وادق جراحات التجميل والأورام والأطفال.

كما أشاد القاصد بالمحتوى العلمي الذي يقدمه المؤتمر وفعاليات المؤتمر المختلفة وورشة العمل التي سبقت المؤتمر.، مضيفا أن مؤتمر القسم من انحج الملتقيات العلمية المستمرة علي مدار سنوات عرض خلالها أحدث الأساليب الجراحية في العالم، فضلا عن أحدث نتائج الأبحاث العلمية في هذا المجال بجامعة المنوفية والجامعات المصرية.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة استمرار النشاط العلمي والبحثي طوال العام والحرص على مواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال التشخيص والعلاج والاستفادة من توصيات المؤتمر ات العلمية متمنيا خروج المؤتمر بتوصيات هامة قابلة للتطبيق.

و رحب الدكتور حازم صالح بضيوف المؤتمر، مؤكدا علي الدور الهام لكلية الطب واقسامها المختلفة في النهوض بالخدمة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلي تقديم الجامعة كل الدعم للابحاث العلمية في المجال الطبي والتي سيكون لها مردود علي تحسين الخدمة الصحية، وتقديم الجديد في مجال البحث العلمي.

كما وجه الدكتور محمد النعماني الشكر للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي دعمه الدائم لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، موجها التهنئة لقسم الجراحة علي تنظيم المؤتمر، ومؤكدا علي أهمية المؤتمرات العلمية في نقل الخبرات ومواكبة التطور المستمرالذي يشهده العالم في التخصصات المختلفة.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد القرش علي سعادته بكونه احد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وتقيبا للأطباء بالمحافظة، مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من أوجه التعاون بين النقابة والقطاع الطبى بالجامعة بدعم من رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد.

وأضاف الدكتور أيمن عمر أن المؤتمر ناقش من خلال ٣ جلسات علمية ١٥ بحثا ومحاضرة تناولت الحديث في مجال الجراحات المختلفة منها جراحات أورام الزائدة الدودية و المتغيرات المؤثرة علي فقدان الوزن علي المدي البعيد بعد جراحات السمنة وتسريب المعدة ما بعد عمليات التكميم، والجديد في علاج القدم السكري وعلاج فشل الوصلة الشريانية الوريدية.

وأوضح أنه تم خلال ورشة العمل التي سبقت المؤتمر عمل عمليات بالمناظير الجراحية ذات مهارة عالية لتدريب شباب الأطباء.

هذا وقد حضر المؤتمر عدد كبير من أساتذة وأطباء الجراحة وقد أثرى جلسات المؤتمر العلمية المناقشات التي تلت تقديم الأبحاث لتبادل الخبرات العلمية والإكلينيكية.