تعرف على رسائل مدرب يد الزمالك للاعبين قبل مواجهة الشمس بالدوري

وجه أحمد رمضان هتلر مدرب فريق كرة اليد بالزمالك، رسائل للاعبين قبل مواجهة الشمس بالجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، في اللقاء المقرر له بعد غد الثلاثاء .

وطالب هتلر من اللاعبين بالفوز على الشمس لمواصلة الانتصارات، كماتحدث معهم عن الانتخابات مطالبهم بالابتعاد عن أجواء الانتخابات والتركيز في مباريات الفريق فقط لتحقيق الانتصارات .

كان أحمد الأحمر لاعب فريق يد الزمالك قد ظهر منذ ساعات قليلة في ندوة مع قائمة حسين لبيب الانتخابية وأثار ذلك جدلا وانقسام داخل النادي ما بين معارض للابتعاد عن أجواء الانتخابات،ومؤيد نظرا لوقوف أحمد الأحمر بجانب نيرة شقيقته التي تخوض الانتخابات ضمن قائمة حسين لبيب .

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك قد فاز على حساب فريق العبور بنتيجة 45-19، علي صالة محمد حسن حلمي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي.

ويقود يد الزمالك: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.