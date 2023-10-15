لعدم تصديهم لحرق قش الأرز.. إحالة مدير زراعة أبو كبير بالشرقية والمشرفين للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مدير إدارة ابو كبير الزراعية والمشرفين الزراعيين للتحقيق وذلك لعدم تصديهم لمحاولات حرق قش الأرز من بعض المزارعين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك خلال مروره بطريق ابو كبير فاقوس حيث تلاحظ للمحافظ قيام بعض المزارعين المخالفين بحرق مخلفات قش الأرز بالأراضي الزراعية والتي تسببت في تصاعد الأدخنة مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

وطالب المحافظ المزارعين بعدم حرق مخلفات قش الأرز وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه بعمل كومات أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية والتصدي لظاهرة السحابة السوداء لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والحماية المدنية وإدارة البيئة بالديوان العام وجهاز شئون البيئة للتصدي لظاهرة محاولات حرق قش الأرز واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.