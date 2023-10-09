الغرف التجارية: الشركات الغذائية تبدأ تطبيق مبادرة خفض الأسعار

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدد امن الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار.

وأضاف “المنوفي” أنه قامت شركات الجبن والألبان، بأعلان عن الأسعار الجديدة ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا، مشيرا إلي أن السلع التي جاءت ضمن مبادرة خغض السلع من السلع الحيوية ويتم استهلاكها بشكل يومي.

وقال أنه من المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع وأن يكون فيها انخفاضات على المستوى القريب.

وأكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سيكون هناك إتاحة كبيره من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد، موضحا أن توافر السلع ستكون في مختلف انحاء الجمهورية ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إتخاذ إجراءات صارمة ضد أي نوع من محاولات التلاعب بالأسعار أو زيادتها، كما شدد على أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار، وذلك رغم ارتفاع التضخم وتحوله إلى ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، التوافق على بدء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، وقد حدد نسبة التخفيض لتتراوح ما بين 15% إلى 25%.

كما كشف عن بدء عملية تخفيض أسعار هذه السلع السبع اعتبارًا من أمس الأحد، موضحا أن كافة الأسعار سوف تشهد تخفيض أسعارها بجد أقصى السبت المقبل، وذلك وفقا لما توافقت عليه الحكومة، على أن يتم كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وقال رئيس الوزراء أن السلع السبع تشمل “الفول والعدس والألبان ومنتجاتها والمكرونة والسكر وزيت الطعام الأرز”.

كما أعلن عن التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، وذلك بواقع 15%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مبادرة خفض 7 أنواع من السلع الأساسية تأتي بالتوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية، حيث تم الاتفاق معهم على أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، وأن مدة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع تصل إلى نحو 6 أشهر.