فعاليات ثقافية للأطفال ضمن برنامج تعزيز المواطنة في المنيا

شهدت مدرسة الكرم بمركز أبو قرقاص مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة في القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع محافظة المنيا.

بدأت الفعاليات بورشة أشغال يدوية، تم خلالها تدريب الرواد على عمل مفارش بالخيوط الملونة تدريب إيمان أسعد وحنان مخلوف، تلاها محاضرة عن "التنمر" تقديم إخلاص طه، إلى جانب عرض سينما، وفقرة اكتشاف مواهب إشراف الفنان أسامة طه.

ضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، قدّم المخرج محمد حسن عرض مسرح عرائس بعنوان "أحلام طقطق" أداء الفنان محمود ياسين، هبه موسى، محمد سمير وياسر فؤاد.

وواصل معرض الكتاب المقام على هامش الفعاليات، استقبال رواده للحصول على أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة وكتب النشر الإقليمي بأسعار مخفضة.

تنفذ الفعاليات بالتعاون مع إدارة أبو قرقاص التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى محافظة المنيا.