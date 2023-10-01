الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة إنبي بكأس مصر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية غدا الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق إنبى المقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد قرر منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين استعدادا لمواجهة فريق إنبى في نصف نهائي كأس مصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس السبت دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي مساء الجمعة الماضي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

حرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة باللقاء.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.