الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية استمرار الدعم الإنساني للسكان في إقليم «كاراباخ»

أكد الاتحاد الأوروبي أهمية ضمان استمرار الدعم الإنساني دون عوائق للسكان الذين مازالوا بحاجة إليه في إقليم ناجورنو - كاراباخ المُتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك لأولئك الذين غادروا منه.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأووربي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الإقليم يشهد حاليًا نزوحا جماعيا للأرمن، نتيجة للعملية العسكرية التي شنتها أذربيجان يومي 19 و20 سبتمبر الجاري والإغلاق الذي دام أشهرًا سابقة لممر لاتشين الحدودي، مما دفع الناس إلى الفرار من منازلهم في ناجورنو كاراباخ والبحث عن ملجأ في أرمينيا.

وأضاف البيان أنه من المهم للغاية ضمان استمرار الدعم الإنساني دون عوائق لأولئك الذين ما زالوا بحاجة إليه في كاراباخ، وكذلك لأولئك الذين غادروا.. مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعمل على تسهيل الإجلاء العاجل للجرحى والمرضى، وتوفير المساعدة الطارئة على الأرض.

وأشار إلى إعلان المفوضية الأوروبية عن حزمة إضافية من المساعدات الإنسانية بقيمة 5 ملايين يورو لمساعدة النازحين من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا وأولئك الذين يجدون أنفسهم في وضع ضعيف داخل كاراباخ.. مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية إضافية.

وأوضح البيان أن أذربيجان تتحمل مسئولية ضمان حقوق وأمن أرمن كاراباخ، بما في ذلك حقهم في العيش في منازلهم بكرامة دون تخويف أو تمييز، وكذلك حق العودة للنازحين، ومن الضروري أن تتمكن بعثة تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي من جهته سيواصل متابعة التطورات على الأرض عن كثب.