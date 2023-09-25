مجلس جامعة كفر الشيخ يمنح درجة الماجستير والدكتوراه لبعض الباحثين

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة اعضاء مجلس الجامعة بقرب الاحتفال بالموالد النبوي الشريف سائلا المولي عز وجل ان يعيده عن الامة العربية والاسلامية وعلى وطننا الغالي مصر باليمن والخير والبركات، كما قدم التهنية بقرب بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024 والذي يبدأ فى سبتمبر الجاري، والتأكيد على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتى وافق فيها المجلس على التعيين فى وظيفة استاذ لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والتربية النوعية، والتعيين فى وظيفة استاذ مساعد لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاداب والزراعة، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 4 من الهيئة المعاونة بكليات طب الفم والاسنان والطب البشري والهندسة.

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 15 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والاداب، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 33 من الباحثين بكليات التربية والزراعة والتجارة والصيدلة والطب البيطري والاداب وعلوم الثروة السمكية والمصايد.

ايضاً وافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لعدد 11 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 49 من الباحثين بكلية التجارة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.