860 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية جميزة بني عمرو خلال 24 ساعة

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنمويهة الشاملة اليوم السبت أعمالها بالكشف علي ٨٦٠ حالة من أهالى القرية في العديد من التخصصات الطبية ، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

انطلقت القافلة تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د. أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٨٦٠ حالة في ٩ تخصصات طبية وهي (الباطنة ، المتوطنة ، العظام ، الروماتيزم ، قلب وصدر ، الأطفال ، المخ والأعصاب ، وطب الأسرة ) ، وبلغ عدد الحالات ٧٣٠ حالة وتم تحويل ١٧ حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى ١٣٠ حالة ضمن حملة كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط ، تحت رعاية د. نادية طه عميد الكلية ، ود.أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

من جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات حيث ألقى أطباء طب الأسرة ندوة عن كيفية تعزيز صحة أطفال المدارس، كما أرسلت مديرية الصحة سيارة تنظيم الأسرة ، وأجرى الفريق المرافق الكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن إعادة تدوير الأقمشة القديمة ، تحت رعاية د. هاني حلمي عميد الكلية ود. أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمت أيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة عن طرق الحفاظ علي المياه وكيفية تنقية مياه الشرب.

كما عقت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة عن منتجات اللحوم المصنعة وكيفية استبدالها بالبدائل النباتية ذات القيمة ، وذلك تحت رعاية د. خالد محروس عميد الكلية ود.جيهان العيميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى قيام مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة توعوية عن حُسن التعامل مع الجار وعقوبة المتشاحنين في الإسلام .

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة أ.محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.