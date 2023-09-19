"وكيل الصحة" بالدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزي.. صور

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمستشفى شربين المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى شربين الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى، حيث تفقد سيادته اقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل ، والصيدلية، والمطبخ وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

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