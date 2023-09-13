سماح أبو بكر عزت لـ«البوابة نيوز»: «كتاباتي للطفل لمواجهة أي غزو خارجي دون أن يخترق أفكاره»

كشفت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، عن كتاباتها لطفل لمواجهة ما تبثه المنصات الأجنبية من محتوى مخالف لأفكار وتقاليد المجتمع العربي.

وقالت "أبو بكر عزت" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إنها كتبت محتوى للطفل يجعله يواجه أي غزو خارجي دون أن يخترق أفكاره.

وأضافت: "نستطيع أن نسيطر على ذلك بأن نفعل الشيء المضاد، فأنا كتبت سلسلة «كلام سليم» من ٣ أجزاء، ولكن لم أقحم الأطفال فى معلومات أكبر من سنهم، وكان بهدف التوعية، أول جزء كان اسمه «قوس الخطر» استطعت أن أوعي الأطفال الفرق ما بين قوس قزح الذي هو قوس الخير، وقوس الخطر الذي يشكل شعار «المثلية الجنسية»، عملت ذلك بشكل بسيط الفرق بينهما أن الأول ٦ ألوان، والآخر ٧ ألوان".

وتابعت: "الجزء الثانى، يوعي الطفل كيف يحافظ على جسده، وأن هناك مناطق فى جسده لا يصح أن يطلع عليها أحد، والجزء الثالث، يعرف الطفل أن الله خلق الذكر والأنثى فى البشر والحيوانات والنباتات حتى تستمر الحياة وتعمر، والهدف حتى نعمر الأرض بالخير والسلام والأمنيات الطيبة".