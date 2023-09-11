خبير تغذية: 5 فوائد ناتجة عن ممارسة الرياضة والدايت

قال أحمد طنطاوي، خبير التغذية العلاجية، إن الرياضة والدايت عنصران أساسيان في تحقيق صحة جيدة وحياة نشطة، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة واللياقة البدنية فإن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف “طنطاوي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك 5 فوائد ناتجة عن ممارسة الرياضة والدايت يتمثل أولها في تحسين اللياقة البدنية، حيث أن ممارسة الرياضة بانتظام يساعد في تحسين اللياقة البدنية وزيادة قوة العضلات والمرونة، كما أن التمارين الرياضية تساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية وتحسين الأداء العام للجهاز العضلي والتنفسي.

وأوضح أن ثاني فائدة تتمثل في تنظيم الوزن وحرق الدهون، حيث أن الرياضة تعمل على زيادة معدل الحرق الحراري وتساعد في تقليل الدهون المخزنة في الجسم، وعند ممارسة التمارين الرياضية يتم تحفيز عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية، مما يُساهم في فقدان الوزن والحفاظ عليه، مؤكدًا أن الفائدة الثالثة تتمثل في تحسين الصحة العامة، حيث أن ممارسة الرياضة بانتظام يُساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة؛ فهي تُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

وكشف عن الفائدة الرابعة لممارسة الرياضة والدايت، موضحًا أنها تُعزز العافية العقلية، حيث يعتبر ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي جزءًا مهمًا من العناية بالصحة العقلية؛ فالتمارين الرياضية تحفز إفراز الهرمونات السعيدة مثل الإندورفين وتقلل من التوتر والقلق والاكتئاب.

واختتم أن آخر فائدة لممارسة الرياضة والدايت تتمثل في توفير العناصر الغذائية اللازمة، حيث أن الدايت الصحي والمتوازن يوفر للجسم العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور والحفاظ على صحة الأعضاء، موضحًا أن الدايت الصحي يجب أن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.