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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل واقعة ضرب عامل لزوجته حتي الموت في الإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية الإسماعيلية في ضبط عامل لقيامه بالتعدى على زوجته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية بوفاة (ربة منزل – بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز) إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.


أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مُقيم بذات العنوان).


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على زوجته بالضرب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها خلال مشاجرة بينهما لخلافات زوجية بينهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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