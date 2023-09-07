شاهد.. كاظم الساهر يبكي في عزاء صديقه الشاعر كريم العراقي

حرص الفنان كاظم الساهر على تقديم العزاء لأسرة الشاعر الراحل كريم العراقي، وظهر في مقطع فيديو نشره برنامج" ET بالعربي" من مراسم العزاء، يتضمن أغنية كان صديقي، وهو يبكي عقب لقائه لأسرة الراحل.

كاظم نعى صديقه الشاعر كريم العراقي بكلمات مؤثرة، وكتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام:" الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا اليه راجعون".



وتوفي كريم العراقي يوم الجمعة 1 من سبتمبر الجاري، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ 68 عامًا، وكان يتلقى علاجه في أحد مستشفيات أبو ظبي.