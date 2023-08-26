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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النيجر تمهل سفير ألمانيا في نيامي 48 ساعة لمغادرة البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمهلت السلطات في النيجر، يوم الجمعة، 48 ساعة للسفير الألماني في نيامي جوردون كريك (Gordon Kricke) لمغادرة البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

 وفي وقت سابق يوم الجمعة، أمهلت النيجر 48 ساعة للسفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي (Sylvain Itté)، لمغادرة البلاد.

 وقالت وزارة الخارجية بجمهورية النيجر في بيان إن قرار مطالبة السفير الفرنسي بمغادرة أراضيها يعود لعدم استجابته لدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج ورفضه إجراء مقابلة يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر.

ورفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب. 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة "فرانس برس" إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".

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