3 سبتمبر.. هشام خرما يُشارك في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

يُشارك المؤلف الموسيقى هشام خرما في فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة ما بين 25 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

كما يُحيي هشام خرما يوم الأربعاء 30 أغسطس المقبل حفلًا في مكتبة الإسكندرية بالمسرح المكشوف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

يأتي هذا بعد حفلة كاملة العدد قدمها هشام خرما في دار الأوبرا المصرية، ولاقت الحفلة نجاحًا كبيرًا، عزف خلالها هشام خرما مقطوعات موسيقية لأول مرة مثل خلخال، وجمع هشام في موسيقاه بين الآلات الشرقية والغربية، ليقدم مقطوعات مميزة مثل أندلس، فيرست فواياج، كن، أمل، وادي الملوك، الحكاية، إيمان، مركش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، كما عزف بعض الألحان الشهيرة مثل حلوة بلادي وشمس الزناتي ليعيش الجمهور معه حالة من النوستالجيا.

يذكر أنه في 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الأعمال من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية، ففي 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، كذلك موسيقى النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش وموسيقى افتتاح كأس العالم للجمباز، و حفل افتتاح بطولة العالم للمياه المفتوحة World Aquatics، كما تعاون معه عدد من أشهر مصممي الأزياء لتأليف موسيقى عروض الأزياء العالمية.