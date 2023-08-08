ناقد فني: مهرجان العلمين مُشرف ويليق باسم مصر

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين الجديدة مشرف للغاية وعلى جميع المصريين الفخر به، كونه مهرجانًا ضخمًا يليق باسم مصر، ويضم العديد من الفعاليات المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية وغيرها، مشيرا إلى أن مدينة العلمين ذكية من الجيل الرابع ومؤهلة لاستقبال مثل تلك الأحداث الضخمة، والمهرجان مقدم بشكل احترافي كبير.

وأضاف "الكشوطي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التبرع بجميع عوائد حفلات مهرجان العلمين للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كان من الأخبار العظيمة، كونه يشير إلى أهمية التكافل الاجتماعي، ويؤكد اتحاد المصريين مع بعضهم البعض في أوقات الشدة، مشيرا إلى أن هناك مسئولية اجتماعية كبيرة على الفنانين والممثلين تجاه الدولة كونهم يمثلون القوة الناعمة.

وتابع: "من الأمور الجيدة شعور الإنسان أثناء ترفيهه عن نفسه من خلال الحفلات بكونه يساعد الآخرين من خلال المشاركة بعوائد الحفل للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن تنظيم مهرجان العلمين الجديدة ليس أمرا سهلا.