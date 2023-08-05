التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولا بالخانكة

صرحت نيابة الخانكة بالقليوبية بدفن جثة شاب، تعدى مجهولون عليه بالضرب وطعنه حتى الموت أثناء عودته من عمله بمدينة العبور، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة وسؤال أهلية المجنى عليه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "أحمدع م" 23 سنة، مصاب بعدة طعنات وفي حالة خطرة وتوفي متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يعمل في مدينة العبور، وأثناء عودته من عمله تعدى عليه شخصان بالضرب وقاما بطعنه عدة طعنات في الرقبة وجسده، وتم نقله للمستشفى.

وتكثف مباحث مركز شرطة الخانكة جهودها لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.