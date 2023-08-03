نائب محافظ سوهاج يعقد الاجتماع الدوري مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية؛ للنهوض بالمراكز التكنولوجية .

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية متابعة المراكز التكنولوجية؛ لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مؤكدا سرعة إعادة توزيع "سيارات المركز التكنولوجي المتنقل" على المراكز التكنولوجية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، على أن تضم خطة إعادة التوزيع مركزي "طما، والمنشأة"، لافتا إلى ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية لمنظومة الخدمات المحلية، والتي تشمل "خدمة سداد عام، ورخصة هدم صورة طبق الأصل، وطلب شهادة بيانات منشأة"، مؤكد أن المحافظة بصدد إعداد دراسة للتوسع في خدمات الأونلاين خلال الفترة المقبلة .

وأكد “ القاضي”، سرعة تجهيز المراكز التكنولوجية بالمجمعات الخدمية التي تم الانتهاء منها بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتا إلى ضرورة متابعة الطلبات المقدمة، والعمل على سرعة الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المقررة، مع الإعلان الجيد عن الخدمات المقدمة عن طريق المراكز التكنولوجية، والمستندات والرسوم المطلوبة لكل خدمة.