الدكتورة رانيا يحيي عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون

أصدرت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، قرارا بتعيين الدكتورة رانيا يحيي عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بالقاهرة، وذلك استمرارا لحركة التعيينات التى بدأتها بالأكاديمية.

وكانت قد أعلنت قبل ذلك "جبارة" قرارات تعيين كلا من: الفنان أيمن الشيوي عميدا للفنون المسرحية، والدكتورة إيمان يونس عميدا لمعهد السينما.

الدكتورة رانيا يحيي هي فنانة وعازفة فلوت مصرية شهيرة، تخرجت من كلية الحقوق، ثم درست الموسيقى وحصلت على الدكتوراه في النقد الفني، قدمت العديد من الحفلات في المهرجانات والمحافل الدولية والمحلية، كانت أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني، وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للمرأة.

حصلت على جائزة الدولة فى التفوق، وكرمت في العديد من المهرجانات منها: مهرجان بابل الدولي.