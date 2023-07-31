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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلي صحراوي أطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات إتجاه بني سويف بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات إتجاه بني سويف بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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