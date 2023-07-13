ضبط تشكيل عصابي بحوزته مليون قرص مخدر و24 كيلو هيدرو بالدقهلية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، من ضبط تشكيل تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، من ضمنهم ربة منزل وطالب، بنطاق مركز نبروه محافظة الدقهلية وبحيازتهم 24 كيلو من مخدر الهيدرو ومليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعميد على فوزي خضر، رئيس قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام كلًا من "توفيق.م"63 عامًا سائق، و"نورا.ع"35 عامًا ربة منزل، و"عادل.م"15عامًا، طالب بالإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز نبروه.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام بقيادة العميد أحمد الشربيني، رئيس فرع الأمن العام ومباحث مركز ضرطة نبروه بقيادة الرائد اسلام عنان، رئيس المباحث، وضبط المتحري عنهم داخل سيارة ملاكى تحمل رقم "ج م ن 2876" وبحوزتهم 24 كيلو من نبات الهيدرو المخدر وعدد "مليون قرص " لعقار الكبتاجون، ومبلغ مالى 600 الف جنيه.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للتنقل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6506 لسنة 2023 جنايات مركز نبروه، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.