مصرع سائق ميكروباص في حادث تصادم بطريق الضبعة اتجاه القاهرة

لقى سائق سيارة ميكروباص مصرعه، صباح اليوم، إثر وقوع حادث تصادم أعلى طريق الضبعة اتجاه القاهرة، ونتج عن الحادث تهشم السيارة الميكروباص التي تحمل أرقام (ف ر 4153)، والتي كان يستقلها السائق المتوفي إلى رحمة مولاه، وتم إخطار غرفة عمليات النجدة والدفع بأوناش المرور التي رفعت آثار الحادث من الطريق، كما جرى نقل جثمان السائق إلى المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث انقلاب أتوبيس أعلى وصلة دريم بدائري أكتوبر

وفي حادث منفصل، رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور الجيزة، آثار حادث إنقلاب أتوبيس وقع عند وصلة دريم بالطريق الدائري نطاق مدينة ٦ أكتوبر، وعلى الفور جرى الدفع بالخدمات المرورية من ضباط وأفراد ومعدات مرورية لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة ١٢ شخصا جميعهم سيدات ومصابات بكدمات وسحجات، تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلي المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والسيدات المصابات هن: (مديحة مصطفى 65 سنة/ هالة علي 57 سنة/ عزة السيد 53 سنة/ فاطمة مصطفى 53 سنة/ سناء يعقوب 53 سنة/ ولاء سامي 43 سنة/ صابرين عبد الله 56 سنة/ جيهان سعد الله 49 سنة/ ياسمين سمير 39 سنة/ مروة أحمد 34 سنة / رحمة عادل 25 سنة/ عبير صالح).