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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية في الدقهلية خلال العيد.. اعرف الأماكن

هيئة البريد
هيئة البريد
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أعلنت هيئة البريد بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء، 18و19 يونيه الجاري تخفيفا للعبء عن المواطنين.

فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية في الدقهلية خلال إجازة عيد الأضحى:

وقال أيمن ناصف، مدير عام بريد الدقهلية، إن مواعيد العمل بالمكاتب المقرر فتحها خلال الأيام المقررة من إجازة العيد ستكون من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 5 مساء، مشيرا إلي تقديم مكاتب البريد خلال إجازة العيد لخدمات صرف المعاشات وقبول توريدات شركات الجملة ومحطات البنزين وقضاء متطلبات العملاء المالية والبريدية في كل الاحتياجات.

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