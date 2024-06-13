يورو 2024.. إسبانيا تنفرد برقم تاريخى فى أمم أوروبا

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024 - وبعدها يبدأ ماراثون المنتخب الإسبانى نحو اللقب الرابع، والذى ينفرد برقم مميز لم يحققه سواه.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة "يورو 2024"، غدًا الجمعة، الموافق 14 يونيو الجارى، وتنتهى فى 14 يوليو القادم، والتى تستضيفها ألمانيا.

رقم تاريخى للمنتخب الإسباني

وينفرد المنتخب الإسبانى بأنه هو المنتخب الوحيد الذى حقق اللقب مرتين متتاليتين، ولم يفعلها منتخب غيره فى تاريخ البطولة التى انطلقت عام 1960.

حيث حقق المنتخب الإسبانى اللقب فى ثلاث مرات، منها نسختين متتاليتين، وكان التتويج الأول فى ثانى نسخة للبطولة عام 1964، وكانت على حساب الإتحاد السوفيتي، فيما جاء التتويج الثانى والثالث فى نسختى 2008 و 2012 على حساب ألمانيا وإيطاليا على الترتيب.

ويتساوى المنتخب الإسبانى، مع نظيره الألمانى "مستضيف تلك النسخة"، بأنهما هما أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة دورى الأمم الأوروبية، بثلاث نسخ.

انطلاقة المنتخب الإسبانى فى يورو 2024

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الإسبانى مشواره مع تلك النسخة يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجارى، وذلك بمواجهة كرواتيا، فى تمام السابعة على ملعب "الأولمبي ببرلين"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع المنتخب الأسباني على رأس المجموعة الثانية، والتى تجمع منتخبات كرواتيا وإيطاليا، ألبانيا.

مجموعات يورو 2024

وجاءت مجموعات يورو 2024، كالتالي: المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا، المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا، المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا، المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا، المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا، المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.

مباراة الافتتاح

ومن المفترض أن تنطلق البطولة فى تمام العاشرة من مساء غد الجمعة، بمواجهة منتخب ألمانيا ضد اسكتلندا، في مباراة افتتاح البطولة، التي تقام على الأراضي الألمانية، بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخ ألمانيا.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونيخ، مباراة ألمانيا واسكتلندا، حيث يستهل منتخب "المانشيفت"، مشواره في النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا، بحثًا عن اللقب الرابع في تاريخه، إذ يعد منتخب الماكينات أكثر المنتخبات حصولًا على لقب البطولة القارية بجانب إسبانيا.

صافرة البداية

وإدارة تحكيمية من الفرنسي كليمنت توربين، الذي يطلق صافرته لضربة بداية البطولة التي تقام على 10 ملاعب ألمانية، هي: برلين الأولمبي، ملعب راين إينرجي ستاديون معقل فريق كولن، أليانز أرينا، دوتش بانك بارك معقل فريق آينتراخت فرانكفورت، فولكسبارك معقل فريق هامبورج، سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بوروسيا دورتموند، ريد بول أرينا ملعب فريق لايبزيج، فيلتينز أرينا ملعب نادي شالكه الحالي، ملعب شتوتجارت أرينا، ملعب دوسلدورف أرينا.