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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية لـ53 عروسة من المقبلات على الزواج

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
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سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، أكثر من 150 جهاز كهربائي ومنزلي، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، مديري مديريات التضامن الاجتماعى ، الصحة ، العمل ، التموين ، مدير إدارة منوف الإجتماعية .

ويأتي ذلك في إطار إحتفالات المنوفية بعيدها القومي، وفي  أجواء يسودها الفرحة والسرور ووسط زغاريد الأهالي.

وقدم محافظ المنوفية الشكر لمؤسسى الجمعيات الخيرية، التابعة لإدارة منوف الاجتماعية علي المساهمة في تجهيز 53 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًاً لمساعدتهن على إتمام زواجهن ، مثمناً دورهم الحيوي والفعال في خدمة المجتمع، مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة.
وفي لقاء أبوي يسوده المحبة، إلتقي محافظ المنوفية بالعرائس وأجرى حواراً مفتوحاً معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية، وحثهم علي تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية كريمة ، مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك ومتمنياً لهن حياة زوجية سعيدة.

وأشار وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، إلى أنه تم إختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بعد أن تم بحث طلبات الحالات المتقدمة وفقا لمجموعة من المعايير والاستعانة بالبحث الإجتماعى الميدانى.

ومن جانبهم أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

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اجهزة كهربائية إبراهيم أبو ليمون التضامن الاجتماعي الجمعيات الخيرية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية