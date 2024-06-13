وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مسئولي الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بسرعة العمل على إنهاء وتسيير كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع "تحيا مصر المنصورة"، والمقام على أرض حديقة الهابي لاند والمضرب ونادي السكة الحديد وموقع قصر ثقافة المنصورة الحالي.

محافظ الدقهلية يوجه بإنهاء وتسيير إجراءات تنفيذ مشروع تحيا مصر المنصورة:

حضر الاجتماع المهندس علاء الدين حطب، مدير مشروعات تحيا مصر المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، والدكتور أسامة الراوي، ممثلا عن مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة والمقدم سامح عبد الوهاب، وكيل إدارة المرور بالدقهلية، والمهندسة ريهام أحمد، مدير عام المكتب الفني، والمهندسة منى فتحي، وكيل المكتب الفني، والمهندسة نرمين محمود وكيل إدارة التخطيط العمراني، ورشا حاتم بالإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة.

وجرت مناقشة التقرير الفني لمقترح تطوير مخرج نفق"الهابي لاند" بالمنصورة والذي أعده مركز الدراسات والبحوث بجامعة المنصورة.

وأكد المحافظ ضرورة تذليل كل المعوقات، وتضافر جهود الجميع لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الجهات التنفيذية، لتنفيذ المشروع وفق برامج زمنية محددة وتكليفات دقيقة لكل الأجهزة المسئولة عن المشروع.

ولفت مختار إلى أن مشروع "تحيا مصر المنصورة" يمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة للدقهلية بصفة عامة ولمدينة المنصورة بصفة خاصة.

يذكر أن مشروعات "تحيا مصر المنصورة" بنطاق محافظة الدقهلية مقام على مساحة إجمالية قدرها حوالي 136000 متر مربع، حيث تقام المشروعات علي مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا، حيث يتم علي تلك الأراضي تنفيذ مشروعات متنوعة سكنية وطبية وإدارية وترفيهية وخدمية.

وأهم المشروعات التي تدخل في نطاق تحيا مصر المنصورة (مشروع المنصورة جيت)، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة، وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد، ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم، وحديقة عروس النيل، بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي، وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومولا تجاريا وأبراجا سكنية.