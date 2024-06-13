كيف انطلق ابن بطوطة في أولى رحلاته حول العالم إلى الحج

يمر علينا، اليوم الخميس الموافق١٣ يونيو، ذكري انطلاق ابن بطوطة في أولى رحلاته حول العالم في مثل هذا اليوم 13 يونيو عام 1325.

وبدأت رحلة ابن بطوطة من مسقط رأسه بمدينة طنجة بالمغرب، متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وترك ابن بطوطة عائلته للذهاب في رحلة كان مقررا لها أن تستغرق 16 شهرا، ولكنه لم يعد إلا بعد 24 عاما.

وعقب بلوغه سن الحادي والعشرين واستكمال دراسته في الفقه والأدب ولرغبته في الحج وزيارة بيت الله الحرام، قرر أن يقوم بهذه الرحلة، وهي رحلة بدأت في شهر رجب سنة 725 هجري.

وانطلق ابن بطوطة من طنجة فى المغرب قاصدا بيت الله الحرام، فزار شمالى أفريقية ومصر العليا، فالبحر الأحمر، ثم عاد لطريق الشام وفلسطين حتى وصل مكة، وانطلق منها إلى العراق، وزار الموصل وديار بكر ووصل إلى بلاد العجم، ثم عاد إلى مكة مرة أخرى، فحج وقضى فيها عامى 729 و730 هـجري.

• من هو ابن بطوطة

هو عبدِ الله محمد بن عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَدٍ اللواتي ٱلطنجِي المعروف بابْنِ بطولة، ولد في (4 فبراير 1304 بطنجة، وهو رحالة ومؤرخ وقاض من قبيلة لواتة بالمغرب الأقصى.

لقب بـأمير الرحالين المسلمين، خرج من طنجة عام 725 هـجري فطاف بلاد المغرب العربي ومصر والحبشة والشام والحجاز، وكان ينظم الشعر - واستعان بهباتهم على أسفار.



ابن بطوطة

لقب «ابن بطّوطة» أطلق عليه الفَرَنجة على محمد بن عبد الله الطنجي، وعاد إلى المغرب الأقصى، فانقطع إلى السلطان أبي عنان فأقام في بلاده.