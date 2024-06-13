التوسع في التعليم الصناعي وتوحيد الإدارات التعليمية بدمياط

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعا موسعا بالمراحل التعليمية والتناسيق المختلفة والاحصاء، وذلك لإستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية ،فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وجمال نبهان مدير التعليم الاعدادي وحسني منصور مدير التعليم الإبتدائي وهشام الحديدي مدير إدارة الإحصاء.

وفى مستهل اللقاء هنأ وكيل الوزارة الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا على أهمية دورهم فى العملية التعليمية مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل إنضباط وإنتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم بإعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم مؤكدا أنه لا إرتقاء للعملية التعليمية دون الإرتقاء بالمعلم و تطوير البيئة المدرسية ينصب بصورة كلية على تطوير المعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التي تمكنه من التفاعل مع طلاب العصر الحالي حيث تحيط به بيئة إلكترونية ورقمية تجدد معارفه وتوسع مداركه.

وأوضح وكيل الوزارة أنه في إطار حرص مديرية التربية والتعليم علي راحة العاملين المنتدبين بين الإدارات خلال العطلة الصيفية ، يتم توقيع المعلم في المدرسة الأقرب إليه و العمل علي نقل المعلمين المنتدبين كليا بين الإدارات التعليمية وفق قواعد النقل، مؤكدا أن توزيع المعلمين المنتدبين من اختصاص موجهي الإدارات التعليمية فقط.

كما ناقش وكيل الوزارة آليات التقديم الإليكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي موجها بالعمل علي سرعة إتخاذ اللازم حيال تقليص الفترة المسائية والانتهاء من أى كثافات بالمدارس مع التوسع وزيادة الاتاحة بمدارس اللغات و الإلتزام بالكثافات المقررة

كما ناقش ايضا وكيل الوزارة التوسع في التعليم الصناعي واستثمار الموارد المادية من مباني مغلقة أو ورش معطلة لصالح فك الكثافات وإضافة نوعية تعليم غير متواجدة بالإدارة.

وفي نهاية اللقاء، طالب وكيل الوزارة بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وسرعة الإستجابة لكافة مطالبهم مع الإلتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية مؤكدًا حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي العمل المستمر علي خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.