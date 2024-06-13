صور.. تجهيز الحدائق والمتنزهات بالوادي الجديد استعدادا لعيد الأضحى

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تولي رؤساء المراكز الخمس تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة بشكل كامل، وتكثيف حملات النظافة والصيانة، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه الزملوط، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين ومراكز الشباب، وفتحها بالمجان وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

ووجه محافظ الوادي الجديد بتكثيف الجهود لتوفير أجواء مريحة وسعيدة للأهالي والزوار خلال فترة العيد، مما يعكس حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات والترفيه للمواطنين.

وأكد محافظ الوادي الجديد، التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة، لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة.

استعدادات حدائق الوادي للعيد

العاب اطفال بحدائق الوادي الجديد

تجهيز الحدائق والمتنزهات بالوادي الجديد استعدادا للعيد

تجهيز الحدائق والمتنزهات بمراكز الوادي الجديد استعدادا للعيد

تجهيز للحدائق بالوادي الجديد استعداد لعيد الأضحى