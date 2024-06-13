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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة المرج  اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام شخصين بسرقة الدراجات النارية  وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين.

وتبين أنهم  قاموا بتكوين تشكيل عصابى  بدائرة قسم شرطة المرج ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية

واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها  بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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