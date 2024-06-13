محافظ المنوفية يدشن قافلة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للأولى بالرعاية

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي، القافلة الطبية المتنقلة والتي تنظمها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم خدمات طبية متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولي بالرعاية، بكل القرى الفقيرة والمناطق النائية من أبناء المحافظة، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الإجتماعي، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إنجي نجيب مدير برنامج القوافل الطبية بوجه بحري، الدكتورة سحر إبراهيم مدير البرنامج القوافل الطبية بالمنوفية.

وتفقد المحافظ العيادات المتنقلة، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بضرورة التنسيق الكامل لإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة علي أن تجوب مراكز والقرى النائية، موجهاً بتقديم أوجه الدعم والرعاية كافة لتلك القوافل والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

هذا وأوضحت مديرة برنامج القوافل الطبية بالمنوفية أننا اليوم بصدد تدشين القافلة الطبية الثانية بمحافظة المنوفية بعد أن تم تدشين القافلة الطبية الأولي في شهر نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن القوافل تشمل كل التخصصات الطبية منها "الباطنة، أطفال، عظام، رمد، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة وغيرها" وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

مضيفة أن القافلة ستجوب عدة قرى بمراكز منوف وتلا والشهداء وقويسنا، خلال شهر يونيو الجاري، وتستمر تنظيم تلك القوافل طوال العام، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة بكل القرى الفقيرة والمناطق النائية بأرجاء المحافظة.

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