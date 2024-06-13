37232 شهيدا و85 ألف مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37232 شهيدا و85037 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر، اليوم الخميس، ونفذت أعمال تجريف للشوارع وتخريب وتدمير في ممتلكات المواطنين، فيما يتصدى المقاومون للاعتداءات بالرصاص والعبوات.

وأعلنت سرايا القدس أنّها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور منذ ساعات الفجر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ "جيش" الاحتلال اعتدى أيضاً على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من المدينة ، وسط مداهمة لعدد من المنازل، وتدمير لمركبات المواطنين وبسطات الخضار والفواكة وأسوار منازل.